أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر.. تراجع في 6 شركات

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر، وذلك بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الـ 5 أيام الماضية، في أكبر 10 شركات عاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وتقدم بوابة “المال” في هذا التقرير أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، والتي يتم تداولها في أكبر 10 شركات عاملة في الثروة الداجنة.

وتراجعت أسعار الكتاكيت في القاهرة للدواجن، الفيروز، الوطنية، صيصان مصر، نيوجين، رواد النيل.

بينما استقرت لدى مكة المكرمة، العناني، المصرية الهولندية، وارتفعت بنحو 25 قرشَا في شركة الوادي.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات، اليوم، ما بين 12 جنيهًا أقل سعر، و18.5 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيهًا بدلا من 15.5 جنيه

شركة الفيروز 14 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة الوطنية 14.25 جنيه بدلا من 15.5 جنيه

شركة الوادي 15.25 جنيه بدلا من 15 جنيهًا

شركة العناني 18.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 12 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة نيوجين 14.5 جنيه بدلا من 16.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.

وبذلك يصبح متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية ما بين 14 و15.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 18.5 جنيه.