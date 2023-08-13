أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر.. ارتفعت 2.5 جنيه في الشركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، وذلك استمرارًا في موجة الزيادات التي تشهدها الشركات العاملة في الثروة الداجنة.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وارتفعت أسعار الكتاكيت في أغلب الشركات العاملة في انتاج الكتاكيت من 75 قرشَا إلي 2.5 جنيه دفعة واحدة.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في شركتي الحمد، ومكة المكرمة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا بدلا من 13.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 15.5 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 15 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة الوادي 15 جنيهًا بدلا من 14.5 جنيه

شركة العناني 17.5 جنيه بدلا من 17 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 16 جنيهًا بدلا من 13.5 جنيه

شركة نيوجين 16 جنيهًا بدلا من 14 جنيهًا

شركة رواد النيل 14.5 جنيه بدلا من 13.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية حوالي 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 17.5 جنيها.