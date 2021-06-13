اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-6-2021

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المحلية
محمد مجدي 4:29 م, الأحد, 13 يونيو 21 4:29 م, الأحد, 13 يونيو 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 13-6-2021 ، عدم استقرار في الأسواق المحلية، ما بين ارتفاع وانخفاض في شركات الدواجن الكبري، مع ثبات سعر شركة الإسكندرية وشركة الوادي، مقارنة بأسعار البيع السبت الماضي، التي ظلت مستمرة حتي الجمعة، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي بالعباسية .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع شهدت تحرك ما بين زيادة و تراجع في حركة البيع والشراء نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من قبل التجار و الأهالي بغرض التربية المنزلية .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني بسعر 8.5 جنيه بدلا من 9.25 جنيه وفي شركة المراعي بسعر 5.75 جنيه بدلا من 6.80 جنيه، وشركة القاهرة بسعر 9.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات بدلا من 8.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 10.25 جنيه بدلا من 9.75 جنيه .

وفي شركة الإسكندرية سعر بيع الكتكوت ثابت عند 7 جنيهات، وفي شركة الفيروز بسعر 7 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه.

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وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

يستمر سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد في شركة الوادي للدواجن، عند 8.5 جنيه على نفس أسعار يوم الخميس الماضي، نتيجة هدوء حركة المبيعات في الأسواق .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ومازال سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي يتراوح السعر من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار الأهالي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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