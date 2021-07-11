واصلت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 11-7-2021 استقرارها المستمر منذ الأسبوع الماضي في الأسواق المحلية وفي شركات الدواجن الكبرى، بعد الهبوط الكبير الذي شهدته السوق المحلية منذ يوم السبت الماضي، بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل في شركات الدواجن الكبرى، ووفق تجار دواجن فإن أسعار البيع تشهد هدوءا في الأسواق .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 6 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن، عند 5.5 جنيه نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي ولم يشهد تغييرات إلا في سعر البيع لدى الشركات نهاية يونيو الماضي بتراجع جنيهين.