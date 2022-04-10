أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 10-4-2022

تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 9-4-2022 في استقرارها في حركة البيع والشراء، وذلك بعد التذبذب في الأسعار يوم الخميس الماضي، حيث تراجعت الأسعار وارتفعت بما يقرب من 50 قرشا في حركة البيع والشراء في شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية .

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الشركات من 8 جنيهات لأقل سعر و 11.75 جنيه أعلى سعر، كما تراوح سعر بيع الكتكوت الساسو ما بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض قطعان من 6 إلى 6.2 جنيه أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

العناني 11 جنيها

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه

كايرو ثري ايه 11 جنيها

نيوهوب إيجيبت للدواجن 11.75 جنيه

الحمد للأعلاف و الدواجن 9 جنيهات

الاتحاد 10 جنيهات

الفيروز 8 جنيهات

الوطنية 10.75 جنيه

أمات 10.5 جنيه

الكيان 9 جنيهات

مكه المكرمة 10 جنيهات

البنا 9.2 جنيه

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 8.5 جنيه

المصريه الهولندية 9 جنيهات

ناسكو إيجيبت 9 جنيهات

صيصان مصر 9 جنيهات وجه بحري و 9.25 وجه قبلي

القصبي 11 جنيها

عاصم الخرصاوى 9 جنيهات

ستارفيد 10 جنيهات

نيوجين 10.25 جنيه

التسعين للاستثمار الداجني 9 جنيهات

رواد النيل 8 جنيهات

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن وذلك على زيادات يوم الخميس الماضي بنحو 75 قرشا ليصبح سعر البيع 11 جنيها بدلاً من 10.25 .

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

واصلت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد استقرارها والذي يتراوح من 5 إلي 6 جنيهات وذلك في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، بينما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد لدي الأهالي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.