اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 9-12-2020

هدوء واستقرار الأسعار نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت
محمد مجدي 1:22 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 1:22 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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تنشر المال أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 9-12-2020 في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات، خلال رصد اليوم.

أكد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، أن هدوء واستقرار الأسعار نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء، إضافة إلي زيادة الاقبال على شراء الكتاكيت من الأهالي بدلاً من الشركات الكبرى.

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أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم، لدى شركة الوطنية 10 جنيهات، والقاهرة للدواجن 7.5 جنيه، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم

سعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مازال مستقرة خلال عمليات البيع والشراء اليوم الأربعاء، وذلك عند سعر 14.25 للفرخ الواحد .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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