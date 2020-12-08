اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 8-12-2020

في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية
محمد مجدي 2:22 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 2:22 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ، في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات، خلال رصد “المال” لأسعار البيع اليوم.

وأكد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، أن هدوء واستقرار الأسعار نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء، إضافة إلي زيادة الاقبال على شراء الكتاكيت من الاهالي بدلاً من الشركات الكبرى، وذلك لسهولة الفصال في السعر ـ على حد قوله.

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أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم، لدى شركة الوطنية 10 جنيهات، والقاهرة للدواجن 7.5 جنيه، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تحافظ شركة الوادي على استقرار أسعارها اليوم ، حيث بلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات، وذلك بعد تذبذب أسعار البيع خلال الأسبوع الماضي، مع وجود بعض ارتفاعات خلال نوفمبر الماضي.

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أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مازالت مستقرة خلال عمليات البيع اليوم، عند 14.25 جنيه للفرخ، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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