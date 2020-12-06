أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 6-12-2020

ما زالت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الاحد 6-12-2020، تشهد استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدي الأهالي والأسواق الشعبية، ومازالت الأسعار بين 7 جنيهات إلي 10 جنيهات، خلال رصد “المال” لأسعار البيع اليوم.

وأكد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، أن هدوء واستقرار الأسعار نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغت أسعار بيع الكتاكيت اليوم الأحد، لدى شركة الوطنية 10 جنيهات، والقاهرة للدواجن 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار شركة الوادي في استقرارها اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات، وذلك بعد تذبذب أسعار البيع خلال الأسبوع الماضي، مع وجود بعض الارتفاعات خلا نوفمبر الماضي.

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مازالت مستقرة خلال عمليات البيع اليوم، عند 14.25 جنيه للفرخ، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.