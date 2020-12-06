اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 6-12-2020

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي
محمد مجدي 1:12 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 1:12 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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ما زالت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الاحد 6-12-2020، تشهد استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدي الأهالي والأسواق الشعبية، ومازالت الأسعار بين 7 جنيهات إلي 10 جنيهات، خلال رصد “المال” لأسعار البيع اليوم.

وأكد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، أن هدوء واستقرار الأسعار نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء.

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أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغت أسعار بيع الكتاكيت اليوم الأحد، لدى شركة الوطنية 10 جنيهات، والقاهرة للدواجن 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار شركة الوادي في استقرارها اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات، وذلك بعد تذبذب أسعار البيع خلال الأسبوع الماضي، مع وجود بعض الارتفاعات خلا نوفمبر الماضي.

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أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مازالت مستقرة خلال عمليات البيع اليوم، عند 14.25 جنيه للفرخ، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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