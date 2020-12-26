أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 26-12-2020

تستمر الكتاكيت البيضاء، في حالة استقرار الأسعار في الأسواق اليوم السبت 26-12-2020 ، وذلك بحركتى البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار في سعر الكتاكيت لدي الاهالي ، وذلك وفقًا لتأكيد أحمد محمد، تاجر…

تستمر الكتاكيت البيضاء، في حالة استقرار الأسعار في الأسواق اليوم السبت 26-12-2020 ، وذلك بحركتى البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار في سعر الكتاكيت لدي الاهالي ، وذلك وفقًا لتأكيد أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت، في الشركات الكبرى كالتالي: شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وتستمر أسعار شركة الوادي، اليوم على نفس تعاملات بداية الأسبوع والتي شهدت استقرارا، ويبلغ سعر الكتكوت 8.5 جنيه بدلًا من 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، اليوم، في حركة البيع والشراء، وذلك على نفس أسعار الأسبوع الماضي ، وهي 12.25 جنيه للفرخ الواحد ، بينما تصل إلى 13 جنيها بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية.