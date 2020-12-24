أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 24-12-2020

واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء استقرارها في الأسواق اليوم الخميس 24-12-2020 ، في حركة البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع ارتفاع في سعر كتاكيت الأهالي نتيجة تخوف المستهلكين من فيروس كورونا، والذي ما زال منتشرًا في مصر، الأمر الذي أدى إلى هدوء واستقرار في أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم، وفقًا لتأكيد أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الخميس، في الشركات الكبرى كالتالي: شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وتستمر أسعار شركة الوادي، اليوم على نفس تعاملات بداية الأسبوع والتي شهدت استقرارا، والتي حيث يبلغ سعر الكتكوت 8.5 جنيه بدلًا من 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، اليوم، في حركة البيع والشراء، وذلك على نفس أسعار يوم الاثنين الماضي، وهي 12.25 جنيه للفرخ الواحد، بينما تصل إلى 13 جنيها بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية.