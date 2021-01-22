اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 22-1-2021

إستقرار حذر في اسعار الكتاكيت
محمد مجدي 1:48 م, الجمعة, 22 يناير 21 1:48 م, الجمعة, 22 يناير 21

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استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 22-1-2021 ، في الأسواق والشركات العاملة في الثروة الداجنة، بعد التراجع الذي شهدته بنحو 50 قرشا في الكتكوت الواحد ، منذ يوم الأحد الماضي ، نتيجة استقرار حركة البيع والشراء، على مدار الأسبوع الماضي ، والذي جاء بعد هبوط أسعار البيع التي تراجعت بشكل كبير وصل إلى 2.5 جنيه.

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ويتراوح سعر بيع كتاكيت الأهالي من 3.75 جنيه إلي 4 جنيهات في الأسواق ، نتيجة توافر المعروض من الكتاكيت وزيادة الإنتاج من شركات الدواجن الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وفقاً لتأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة ، ما بين 6 إلى 8 جنيهات ، في الشركات الكبرى، التي جاءت كالتالي شركة الوطنية 8.5 جنيه ، العناني 7.5 جنيه ، مصر العربية 8 جنيهات ، القاهرة للدواجن 6 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء ، لدى شركة الوادى للدواجن وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة ، عند سعر 8.5 جنيه ، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته الشركة أمس بنحو 50 قرشا.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ما زالت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مستقرة اليوم الجمعة ، حيث تبلغ في الشركات 13.25 جنيه، وبسعر 12.75 جنيه، بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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