اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 18-12-2020

لاتزال أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 18-12-2020 ، تحتفظ بمعدل استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك على مدار الأسبوع الماضي ، بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلي 50 قرشا وذلك بمختلف أسعار الشركات ، بعد ما يقرب…

محمد مجدي 11:28 ص, الجمعة, 18 ديسمبر 20 11:28 ص, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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لاتزال أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 18-12-2020 ، تحتفظ بمعدل استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك على مدار الأسبوع الماضي ، بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلي 50 قرشا وذلك بمختلف أسعار الشركات ، بعد ما يقرب من 3 اسابيع من الاستقرار في عمليات البيع والشراء ، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح سعر الكتكوت من 8 إلي 10.5 جنيه،وفقا لتأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغت سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة ، في الشركات الكبري كالتالي، شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

لاتزال أسعار شركة الوادي تحافظ على استقرار معدلات بيعها في الأسواق أيضا، حيث يبلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستقر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم اليوم الجمعة، عند سعر 10.25، مع زيادة مبيعات كتاكيت الأهالي مقارنة بالشركات الكبري.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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