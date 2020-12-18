أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 18-12-2020

لاتزال أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 18-12-2020 ، تحتفظ بمعدل استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك على مدار الأسبوع الماضي ، بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلي 50 قرشا وذلك بمختلف أسعار الشركات ، بعد ما يقرب…

لاتزال أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 18-12-2020 ، تحتفظ بمعدل استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك على مدار الأسبوع الماضي ، بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلي 50 قرشا وذلك بمختلف أسعار الشركات ، بعد ما يقرب من 3 اسابيع من الاستقرار في عمليات البيع والشراء ، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح سعر الكتكوت من 8 إلي 10.5 جنيه،وفقا لتأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغت سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة ، في الشركات الكبري كالتالي، شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

لاتزال أسعار شركة الوادي تحافظ على استقرار معدلات بيعها في الأسواق أيضا، حيث يبلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستقر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم اليوم الجمعة، عند سعر 10.25، مع زيادة مبيعات كتاكيت الأهالي مقارنة بالشركات الكبري.