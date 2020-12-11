اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 11-12-2020

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 11-12-2020 ، بنحو 50 قرشا في مختلف أسعار الشركات بعد ما يقرب من أسبوعين من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع…

محمد مجدي 2:31 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 2:31 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 11-12-2020 ، بنحو 50 قرشا في مختلف أسعار الشركات بعد ما يقرب من أسبوعين من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح سعر الكتكوت من 8 إلي 10.5 جنيه، وذلك وفقا لتأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، موضحا أن تلك الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من قبل المستهلكين.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 8-12-2020

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة في الشركات الكبري كالتالي، شركة الوطنية 10.5 جنيه ، العناني 9.75 جنيه ، مصر العربية 8.5 جنيه ، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بينما تحافظ شركة الوادي على استقرارأسعار البيع، حيث يبلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات .

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 6-12-2020 فى مصر

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم

وتستقر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم اليوم الجمعة، عند سعر 10.25 ، مع زيادة مبيعات كتاكيت الأهالي مقارنة بالشركات الكبرى .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«الزراعة» : 32.6 مليون جنيه لتمويل صغار المربين ضمن المشروع القومى للبتلو

الصاوي أحمد 2:38 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-12-2020 .. استقرار عيار 21

عمر سالم 11:39 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-12-2020

الصاوي أحمد 10:27 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الحديد اليوم الجمعة 11-12-2020 بالأسواق المصرية

عمر سالم 9:21 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار السمك اليوم 11-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:15 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار البيض اليوم 11-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:58 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20