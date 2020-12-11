أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 11-12-2020

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 11-12-2020 ، بنحو 50 قرشا في مختلف أسعار الشركات بعد ما يقرب من أسبوعين من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع…

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة 11-12-2020 ، بنحو 50 قرشا في مختلف أسعار الشركات بعد ما يقرب من أسبوعين من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح سعر الكتكوت من 8 إلي 10.5 جنيه، وذلك وفقا لتأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي، موضحا أن تلك الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من قبل المستهلكين.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة في الشركات الكبري كالتالي، شركة الوطنية 10.5 جنيه ، العناني 9.75 جنيه ، مصر العربية 8.5 جنيه ، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بينما تحافظ شركة الوادي على استقرارأسعار البيع، حيث يبلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات .

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم

وتستقر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم اليوم الجمعة، عند سعر 10.25 ، مع زيادة مبيعات كتاكيت الأهالي مقارنة بالشركات الكبرى .