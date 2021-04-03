اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 3-4-2021

استقرار أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم
محمد مجدي 7:43 م, السبت, 3 أبريل 21 7:43 م, السبت, 3 أبريل 21

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شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم، في الأسواق استقرارًا، السبت 3-4-2021، في حركة البيع والشراء، وذلك على نفس حركة التداول أمس الأول الخميس، والتي شهدت ثبات شركات الوادي والقاهرة والوطنية، مع ارتفاع سعر شركة المراعي بنحو 25 قرشًا وانخفاض في سعر البيع لدى شركة الإسكندرية بقيمة 50 قرشًا، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

سعر الكتكوت في شركة الإسكندرية 9.5 جنيه، وشركة المراعي 8.75 جنيه، وشركة القاهرة عند 10.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي 2 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت، في شركة الوادي للدواجن، وذلك على نفس أسعار بداية الأسبوع الحالي، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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