استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 25-12-2021 في عدد كبير من شركات الدواجن الكبرى العاملة في السوق المحلية وذلك على نفس أسعار أول أمس الخميس، والتي وصل عددها إلى 10 شركات بعدما شهدت تراجعا كبيرا تراوح من 75 قرشا إلى 1.5 جنيه في الكتكوت الواحد، مع وجود ثبات حذر في 4 شركات دواجن أخرى .

ولفتوا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة معدلات استخدام وسائل التدفئة التي تعمل بالسولار والغاز الطبيعي والكهرباء، مما يرفع التكاليف على تجار الجملة.

وثبتت شركات ناسكو إيجيبت ومكة المكرمة ورواد النيل والعماني أسعار بيع الكتاكيت البيضاء لديها اليوم وذلك على نفس أسعار بيع يوم الإثنين الماضي.

بينما تراجع سعر البيع لدي شركات الوطنية 75 قرشا، وكل من القاهرة وستارفيد ، و نيوجين بنحو جنيه لكل منهم ، كما انخفض سعر بيع شركة المصرية الهولندية بنحو 1.20 جنيه ، و نيوهوب إيجيبت 1.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

مكه المكرمة 7 جنيهات.

رواد النيل 6.5 جنيه.

العناني 9 جنيهات.

نيوهوب إيجيبت 10.25 جنيه

الكيان 7 جنيهات .

الحمد للأعلاف والدواجن 6.5 جنيه .

الفيروز 6.5 جنيه .

الوطنية 9.75 جنيه .

ستارفيد 9 جنيهات .

نيوجين 6.75 جنيه .

المصرية الهولندية 5.20 جنيه .

القاهرة للدواجن 6 جنيهات .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم السبت، على سعر البيع الخميس الماضي والذي تراجع بنحو 1.5 جنيه بعد استقرار سعر البيع على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث بلغ سعر الكتكوت في شركة الوادي 7.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات و ذلك نتيجة سوء حالة الطقس خلال الأيام الحالية .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبرى اليوم السبت على معدلات البيع يوم أول أمس الخميس نتيجة هدوء المبيعات و ركود الأسواق.

وتراوح سعر البيع من 2 جنيه إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه و 4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين 1 جنيه الي 2 جنيه ، بدلا من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه.