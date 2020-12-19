أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 19-12-2020

بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلى 50 قرشا

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم السبت 19-12-2020، وذلك مع استمرار استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلى 50 قرشا، وذلك بمختلف أسعار الشركات، بعد ما يقرب من 3 أسابيع من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح سعر الكتكوت من 8 إلي 10.5 جنيه، وفقا لتأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت، في الشركات الكبرى كالتالي، شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

لاتزال أسعار شركة الوادي تحافظ على استقرار معدلات بيعها في الأسواق أيضا، حيث يبلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستقر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم اليوم السبت، عند سعر 10.25، مع زيادة مبيعات كتاكيت الأهالي مقارنة بالشركات الكبرى.