اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 19-12-2020

بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلى 50 قرشا
محمد مجدي 8:08 م, السبت, 19 ديسمبر 20 8:08 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم السبت 19-12-2020، وذلك مع استمرار استقرارها في عمليات البيع والشراء، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، بعد موجة من الارتفاعات من 25 إلى 50 قرشا، وذلك بمختلف أسعار الشركات، بعد ما يقرب من 3 أسابيع من الاستقرار في عمليات البيع والشراء، وذلك من خلال شركات الدواجن الكبرى، مع وجود ثبات في أسعار البيع لدى الأهالي والأسواق الشعبية، حيث يتراوح سعر الكتكوت من 8 إلي 10.5 جنيه، وفقا لتأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت، في الشركات الكبرى كالتالي، شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

لاتزال أسعار شركة الوادي تحافظ على استقرار معدلات بيعها في الأسواق أيضا، حيث يبلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستقر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم اليوم السبت، عند سعر 10.25، مع زيادة مبيعات كتاكيت الأهالي مقارنة بالشركات الكبرى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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