اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 12-2-2022

هدوء حذر تشهده أسعار الكتاكيت
محمد مجدي 7:14 م, السبت, 12 فبراير 22 7:14 م, السبت, 12 فبراير 22

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 12-2-2022، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها اليومين الماضيين، والتي طالت 23 شركة دواجن كبرى عاملة في قطاع الثروة الداجنة؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتحريك أسعار الوقود في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الترقب بوجود ارتفاعات جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع بداية ظهور حالة من الرواج في شراء الكتاكيت البيضاء .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 12.5 جنيه
القاهرة للدواجن 12 جنيهًا
كايرو ثري إيه 12.5 جنيه
نيوهوب إيجبت للدواجن 14 جنيهًا
الحمد للأعلاف والدواجن 13 جنيهًا
الاتحاد 12 جنيهًا
الفيروز 13 جنيهًا
الوطنية 14.75 جنيه
أمات 13 جنيهًا
الكيان 12 جنيهًا.
البنا 12.2 جنيه
مكة المكرمة 12 جنيهًا
رواد النيل 11.5 جنيه
الحرمين 12 جنيهًا
طنبول 11.5 جنيه
القصبي 12.5 جنيه
ستارفيد 13 جنيهًا
صيصان مصر 12.5 جنيه
نيوجين 13.25 جنيه
المصرية الهولندية 12 جنيهًا
عاصم الخرصاوي 11 جنيهًا
ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي، اليوم السبت، بنحو 1.5 جنيه دفعة واحدة على سعر بيع يوم الثلاثاء الماضي، والذي بلغ 11 جنيهًا، حيث ارتفع سعر اليوم ليصل إلى 12.5 جنيه للكتكوت الواحد.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

شهدت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في شركات الدواجن الكبرى، اليوم السبت، هدوءًا حذرًا في الأسواق المحلية بعد زيادات يوم الخميس الماضي بنحو جنيه واحد،

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وتراوح سعر البيع من 3 إلى 4 جنيهات، بدلًا من 2 و3 جنيهات في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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