اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 11-9-2021

استقرار أسعار البيع في الأسواق
محمد مجدي 5:35 م, السبت, 11 سبتمبر 21 5:35 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت 11-9-2021 في الشركات، بعد ارتفاعات منتصف الأسبوع الماضي في الأسواق، التي ظلت مستقرة منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، وفقًا لتجار دواجن في سوق الوايلي، وشهدت الارتفاعات ما بين جنيه لشركات العناني والقاهرة والوادي، بينما ارتفع سعر بيع شركة الوطنية بنحو 1.5 جنيه، وبزيادة بلغت 2 جنيه لشركات الفيروز والإسكندرية والمراعي.

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 10 جنيهات، بدلًا من 9 جنيهات، والمراعي 8.5 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، والقاهرة 9.25 جنيه بدلًا من 8.25 جنيه.

وبلغ سعر شركة الوطنية 10.5 بدلًا من 9 جنيهات، والإسكندرية بسعر 8.5 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، والفيروز بسعر 9.75 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في شركة الوادي للدواجن بنحو جنيه، ليصبح بـ9.25 جنيه بدلًا من 8.25 جنيه ، والذي استمر قرابة أسبوعين على هذا السعر.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وشهد سعر الكتكوت عمر يوم زيادة وصلت إلى 2 جنيه ليتراوح سعر البيع من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي من 3 إلى 5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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