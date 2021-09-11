استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم السبت 11-9-2021 في الشركات، بعد ارتفاعات منتصف الأسبوع الماضي في الأسواق، التي ظلت مستقرة منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، وفقًا لتجار دواجن في سوق الوايلي، وشهدت الارتفاعات ما بين جنيه لشركات العناني والقاهرة والوادي، بينما ارتفع سعر بيع شركة الوطنية بنحو 1.5 جنيه، وبزيادة بلغت 2 جنيه لشركات الفيروز والإسكندرية والمراعي.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 10 جنيهات، بدلًا من 9 جنيهات، والمراعي 8.5 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، والقاهرة 9.25 جنيه بدلًا من 8.25 جنيه.

وبلغ سعر شركة الوطنية 10.5 بدلًا من 9 جنيهات، والإسكندرية بسعر 8.5 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، والفيروز بسعر 9.75 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وارتفع سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في شركة الوادي للدواجن بنحو جنيه، ليصبح بـ9.25 جنيه بدلًا من 8.25 جنيه ، والذي استمر قرابة أسبوعين على هذا السعر.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وشهد سعر الكتكوت عمر يوم زيادة وصلت إلى 2 جنيه ليتراوح سعر البيع من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي من 3 إلى 5 جنيهات.