استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 31-3-2022 في الأسواق المحلية، على معدلات البيع يوم الإثنين الماضي في شركات الدواجن الكبري، كما تشهد شركات الدواجن حالة من الهدوء و الركود في المبيعات نتيجة تراجع الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء اليوم في الأسواق المحلية .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 13.5 جنيه

القاهرة للدواجن 11.25 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

كايرو ثري إيه 12.5 جنيه

نيوهوب إيجبت للدواجن 13.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 10.5 جنيه

الاتحاد 11 جنيها

الوطنية 13.75 جنيه

الفيروز 11 جنيها

أمات 12 جنيها

الكيان 11.5 جنيه

البنا 11.2 جنيه

مكة المكرمة 11 جنيها

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 10 جنيهات

القصبي 12 جنيها

ستارفيد 12 جنيهًا

صيصان مصر 10 جنيهات

نيوجين 11.25 جنيه

المصرية الهولندية 9.5 جنيه

عاصم الخرصاوي 9 جنيهات

ناسكو إيجيبت 10 جنيهات

رواد النيل 9.5 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء بشركة الوادي، اليوم الخميس عند 11.25 جنيه بعد انخفاضات استمرت يومين متتاليين .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في شركات الدواجن الكبرى، اليوم الخميس في الأسواق المحلية، على سعر البيع الأسبوع الماضي، والذي يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 و3.5 جنيه .