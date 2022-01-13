شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 13-1-2022 ، تراجعا في سعر بيع الكتاكيت في شركة عاصم الخرصاوي بنحو 50 قرشَا، و في شركة طنبول بنحو 25 قرشَا ، مع استقرار وهدوء في أسعار باقي شركات الدواجن العاملة في إنتاج الكتاكيت البيضاء و الساسو في السوق المحلية .

وجاء هدوء الأسعار اليوم بعد موجة الارتفاعات التي طالت في 17 شركة دواجن عاملة في قطاع الثروة الداجنة والتي تقوم بإنتاج الكتاكيت البيضاء والساسو ، وبلغت الزيادات من 25 قرشَا وحتى 3 جنيهات دفعة واحدة، نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء والسولار في عملية تدفئة الدواجن والكتاكيت نتيجة انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

عاصم الخرصاوي 6.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

طنبول 8 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه.

ستارفيد 8 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

مكة المكرمة 8 جنيهات.

العناني 10.25 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11 جنيها.

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

الفيروز 8 جنيهات.

نيوجين 8.75 جنيه.

المصرية الهولندية 6.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 9 جنيهات .

رواد النيل 7 جنيهات.

الوطنية 11.25 جنيه.

الكيان 8 جنيهات.

أمات 8.5 جنيه.

البنا 7.7 جنيه .

الحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه.

صيصان مصر 7.5 جنيه وجه بحري و7.75 جنيه وجه قبلي.

القصبي 8.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الخميس على معدلات بيع أمس الأربعاء و التي شهدت زيادة بنحو جنيه دفعة واحدة بعد استقرار دام أكثر من أسبوعين ليصل سعر بيع الكتكوت إلى 9 جنيهات .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبرى اليوم الخميس، نتيجة هدوء المبيعات وركود الأسواق ، وتراوح سعر البيع من 2 إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 و4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين جنيه إلي جنيهين، بدلا من 2 إلى 3.5 جنيه.