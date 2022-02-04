اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 4-2-2022

استقرار اسعار الكتاكيت
محمد مجدي 6:32 م, الجمعة, 4 فبراير 22 6:32 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 4-2-2022 في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعات شهدتها نحو 13 شركة دواجن كبرى يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت من 25 قرشًا إلى 2 جنيه دفعة واحدة.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.
القاهرة للدواجن 8.5 جنيه .
كايرو ثري ايه 10 جنيهات.
نيوهوب ايجبت للدواجن 12.25 جنيه.
الحمد للاعلاف والدواجن 8.5 جنيه.
الاتحاد 8.75 جنيه.
الفيروز 8.25 جنيه.
الوطنية 12.5 جنيه.
امات 8.5 جنيه.
الكيان 8 جنيهات.
البنا 8 جنيهات.
مكة المكرمة 8 جنيهات.
الحرمين 7 جنيهات.
طنبول 7 جنيهات.
القصبي 9 جنيهات.
ستارفيد 9 جنيهات.
صيصان مصر 7.5 جنيه.
نيوجين 9.5 جنيه.
المصرية الهولندية 7 جنيهات.
رواد النيل 7 جنيهات.
عاصم الخرصاوي 8 جنيهات.
ناسكو ايجيبت 7.75 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الجمعة على ارتفاع يوم الثلاثاء بنحو 25 قرشًا وذلك على سعر بيع السبت الماضي، والذي كان يبلغ 9 جنيهات ليصبح 9.25 جنيه، مع احتمالية استمرار السعر حتي نهاية الاسبوع الحالي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار الكتاكيت، عمر يوم في شركات الدواجن الكبرى اليوم الجمعة على استقرارها، وتراوح سعر البيع من 2 إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 و4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين جنيه إلى جنيهين، بدلا من 2 إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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