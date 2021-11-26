ارتفاع في «مكة المكرمة» و«العناني» و«الفيروز» و«الوطنية» و«المصرية الهولندية» و«الوادي»

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 26-11-2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد من شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، حيث تراوحت تلك الزيادات ما بين 25 قرشَا إلى 50 و 75 قرشَا و 1 جنيه في الكتكوت الواحد ، و ذلك بعد مرور أسبوع مليء بالتقلبات السعرية ما بين ارتفاع و انخفاض في سعر البيع لدي شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت .

وارتفعت أسعار البيع لدي شركات مكة المكرمة للدواجن بنحو 1 جنيه ، و العناني 75 قرشا ، و الفيروز بنحو 75 قرشا ، و الوطنية بنحو 25 قرشًا ، و المصرية الهولندية بنحو 25 قرشَا ، و الوادي للدواجن 25 قرشَا .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات بدلا من 9.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

نيوهوب إيجيبت 11 جنيهًا.

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

الفيروز 8.75 جنيه بدلا من 8.25 جنيه.

الوطنية 10.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه.

أمات 9 جنيهات.

الكيان 8.5 جنيه.

مكه المكرمة 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.

ستارفيد 10.5 جنيه.

نيوجين 8.25 جنيه.

المصرية الهولندية 8 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه.

رواد النيل 7 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الجمعة بشكل طفيف بلغ 25 قرشًا في الكتكوت الواحد حيث بلغ 8.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه ، و هو سعر الاربعاء الماضي .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري ايضا اليوم الجمعة على نفس معدلات اول امس، حيث يتراوح حاليا سعر البيع من 2.75 جنيه إلي 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه .