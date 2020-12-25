أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 25-12-2020

تشهد أسعار الكتاكيت البيضاء ، حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق اليوم الجمعة 25-12-2020 ، و ذلك في حركتى البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار في سعر كتاكيت الأهالي ، وذلك وفقًا لتأكيد…

تشهد أسعار الكتاكيت البيضاء ، حالة من الاستقرار والهدوء في الأسواق اليوم الجمعة 25-12-2020 ، و ذلك في حركتى البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار في سعر كتاكيت الأهالي ، وذلك وفقًا لتأكيد أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، في الشركات الكبرى كالتالي: شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وتستمر أسعار شركة الوادي، اليوم على نفس تعاملات بداية الأسبوع والتي شهدت استقرارا، ويبلغ سعر الكتكوت 8.5 جنيه بدلًا من 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، اليوم، في حركة البيع والشراء، وذلك على نفس أسعار الاثنين الماضي، وهي 12.25 جنيه للفرخ الواحد، بينما تصل إلى 13 جنيها بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية.