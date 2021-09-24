عاودت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 24-9-2021 في الارتفاع مجددا بشكل طفيف و ذلك في شركتي العناني و الوادي بواقع 25 قرشا في الكتكوت الواحد ، مع ثبات أسعار باقي الشركات العاملة في السوق المحلي ، و بلغ أقل سعر للكتكوت لدي شركة الإسكندرية والذي يبلغ 10 جنيهات ، بينما اعلي سعر في شركة الوطنية ب 11.75 جنيه .

وأرجع تجار في الاسواق المحلية سبب إرتفاع اسعار الكتاكيت البيضاء بشكل شبه يومي خلال الفترة الحالية الي اقتراب فصل الشتاء والذي ترتفع فيه اسعار البيع نتيجة زيادة استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني بلغ 11.25 جنيه بدلا من 11 جنيها ، و الوطنية 11.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 10.75 جنيه ، وشركة الإسكندرية للدواجن 10 جنيهات ، والفيروز 11.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وقفز سعر الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرش حيث يبلغ البوم 10.75 جنيه بدلا من 10.5 جنيه ، و ذلك سعر يوم الثلاثاء الماضي .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتشهد حركة اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد مزيد من الإستقرار في الأسواق المحلية ، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.