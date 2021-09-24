اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 24-9-2021

زيادة 25 قرشاً في سعر الكتكوت لدي شركتي العناني و الوادي
محمد مجدي 10:31 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 10:31 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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عاودت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 24-9-2021 في الارتفاع مجددا بشكل طفيف و ذلك في شركتي العناني و الوادي بواقع 25 قرشا في الكتكوت الواحد ، مع ثبات أسعار باقي الشركات العاملة في السوق المحلي ، و بلغ أقل سعر للكتكوت لدي شركة الإسكندرية والذي يبلغ 10 جنيهات ، بينما اعلي سعر في شركة الوطنية ب 11.75 جنيه .

وأرجع تجار في الاسواق المحلية سبب إرتفاع اسعار الكتاكيت البيضاء بشكل شبه يومي خلال الفترة الحالية الي اقتراب فصل الشتاء والذي ترتفع فيه اسعار البيع نتيجة زيادة استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني بلغ 11.25 جنيه بدلا من 11 جنيها ، و الوطنية 11.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 10.75 جنيه ، وشركة الإسكندرية للدواجن 10 جنيهات ، والفيروز 11.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وقفز سعر الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرش حيث يبلغ البوم 10.75 جنيه بدلا من 10.5 جنيه ، و ذلك سعر يوم الثلاثاء الماضي .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتشهد حركة اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد مزيد من الإستقرار في الأسواق المحلية ، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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