حالة من الهدوء الحذر تشهده أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 19-11-2021 في الشركات المنتجة والعاملة في الثروة الداجنة ، وذلك بعد أسبوع غير مستقر في أغلب الشركات الكبري ما بين ارتفاع و انخفاض في سعر البيع في الكتكوت الواحد .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.75 جنيه.

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

الفيروز 9.25 جنيه.

الوطنية 11.75 جنيه.

أمات 9 جنيهات.

الكيان 12 جنيهًا.

مكه المكرمة 9 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.

ستارفيد 11.5 جنيه.

نيوجين 9.75 جنيه.

المصرية الهولندية 8.5 جنيه.

رواد النيل 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي على سعر البيع وفقاً لمبيعات امس الخميس، والتي شهدت تراجعا بنحو 50 قرشًا ، حيث يبلغ سعر البيع 9.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

شهدت أسعار الكتاكيت عمر يوم اليوم الجمعة استقرار لدى الشركات حيث يتراوح سعر البيع من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.