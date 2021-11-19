اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 19-11-2021

هدوء حذر في اسعار الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن
محمد مجدي 10:32 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 10:32 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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حالة من الهدوء الحذر تشهده أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 19-11-2021 في الشركات المنتجة والعاملة في الثروة الداجنة ، وذلك بعد أسبوع غير مستقر في أغلب الشركات الكبري ما بين ارتفاع و انخفاض في سعر البيع في الكتكوت الواحد .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.
القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.
نيوهوب إيجيبت 11.75 جنيه.
الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.
الفيروز 9.25 جنيه.
الوطنية 11.75 جنيه.
أمات 9 جنيهات.
الكيان 12 جنيهًا.
مكه المكرمة 9 جنيهات.
ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.
ستارفيد 11.5 جنيه.
نيوجين 9.75 جنيه.
المصرية الهولندية 8.5 جنيه.
رواد النيل 8.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي على سعر البيع وفقاً لمبيعات امس الخميس، والتي شهدت تراجعا بنحو 50 قرشًا ، حيث يبلغ سعر البيع 9.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

شهدت أسعار الكتاكيت عمر يوم اليوم الجمعة استقرار لدى الشركات حيث يتراوح سعر البيع من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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