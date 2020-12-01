أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 1-12-2020

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق من خلال شركات الدواجن الكبرى، اليوم الثلاثاء 1-12-2020 ، هدوءا واستقرارا في مختلف الأنواع

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق من خلال شركات الدواجن الكبرى، اليوم الثلاثاء 1-12-2020 ، هدوءا واستقرارا في مختلف الأنواع وذلك على نفس معدلات بيع نهاية شهر نوفمبر الماضي ، حيث مازالت الأسعار تتراوح من 7 جنيهات إلي 9.5 جنيه وذلك خلال رصد “المال” لأسعار البيع اليوم الثلاثاء.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغت أسعار بيع الكتاكيت لدى شركة الوطنية 9.5 جنيه ، والقاهرة للدواجن 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

مازالت أسعار شركة الوادي ، اليوم الثلاثاء ، مستقرة حتي الآن، حيث بلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات ، وذلك دون وجود زيادة خلال تعاملات اليوم.

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد

تراجعت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، بشكل طفيف حيث شهدت انخفاضا 50 قرشا في الفرخ الواحد خلال عمليات البيع اليوم، لتصبح 13.5 جنيه، وذلك بمختلف الشركات.