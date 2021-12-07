اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 7-12-2021

تراجع في سعر البيع لدي 6 شركات وارتفاع في شركتين
محمد مجدي 11:53 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 11:53 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 7-12-2021 تذبذب في حركة البيع والشراء لدي شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية ، حيث تراجع سعر البيع لدي كل من شركات العناني و الحمد و الفيروز و مكة المكرمة و المصرية الهولندية و رواد النيل ، بينما ارتفع سعر البيع لدي شركات القاهرة للدواجن و الوطنية ، مع ثبات حركة البيع لدي الوادي و نيوهوب ايجيبت و الكيان و ستارفيد و نيوجين و ناسكو ايجيبت .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات بدلا من 10.25 جنيه.
القاهرة للدواجن 10.25 جنيه بدلا من 10 جنيهات.
نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.
الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.
الفيروز 8.75 جنيه بدلا من 9.25 جنيه.
الوطنية 11.5 جنيه بدلا من 10.75 جنيه.
الكيان 10 جنيهات.
مكه المكرمة 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.
ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.
ستارفيد 10.5 جنيه.
نيوجين 9 جنيهات.
المصرية الهولندية 7.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه.
رواد النيل 7.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي، اليوم الثلاثاء على نفس اسعار يوم السبت الماضي والتي شهدت تراجعا بنحو 50 قرشًا في الكتكوت الواحد، حيث بلغ 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري اليوم الثلاثاء على معدلات البيع نفسها نهاية الأسبوع الماضي، وسعر البيع من 2.75 جنيه إلى 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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