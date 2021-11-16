تباينت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في كبري الشركات المنتجة والعاملة في الثروة الداجنة، حيث استمر تراجع سعر البيع لدي شركات القاهرة للدواجن والحمد ورواد النيل بواقع 50 قرشا، ونيوهوب إيجيبت تراجعت 1 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع بنحو 50 قرشا في شركة الفيروز ، مع استقرار باقي الشركات على نفس أسعار أمس الإثنين .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.

القاهرة للدواجن 9.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات .

نيوهوب إيجيبت 12 جنيها بدلا من 13 جنيهًا .

الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه .

الفيروز 9.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات .

الوطنية 12 جنيهًا .

أمات 10 جنيهات .

الكيان 12 جنيها .

مكه المكرمة 10 جنيهات .

ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه .

ستارفيد 11.5 جنيه .

نيوجين 9.75 جنيه .

المصرية الهولندية 9 جنيهات .

رواد النيل 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء بشركة الوادي وذلك عند سعر 10 جنيهات بعد التراجع الذي حدث أمس الإثنين بنحو 1.5 جنيه وذلك بعد استقرار السعر لمدة 4 أيام .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء لدى الشركات ويبلغ السعر من 3 جنيهات إلي 5.5 جنيه، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 جنيه إلي 3.5 جنيه .