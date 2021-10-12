استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 12-10-2021 ، في شركات الدواجن الموجودة في السوق المحلية وذلك بعد ارتفاعات أمس الإثنين، كما تباينت أسعار البيع لدي شركات العناني والوادي والقاهرة للدواجن والفيروز ، مع احتمالية زيادة أسعار البيع خلال الأسبوع الجاري نتيجة عدم استقرار أسعار الأعلاف والتي تشهد زيادات غير مبررة مع بداية فصل الشتاء .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.75 جنيه ، والوطنية 14.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 13.75 جنيه ، و الفيروز 13.75 جنيه ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه ، و الحرمين للدواجن 12 جنيها .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت شركة الوادي للدواجن على أسعار الكتاكيت البيضاء لديها اليوم في حركة البيع والشراء عند سعر 13.75 جنيه وذلك بعد ارتفاع أمس والذي بلغ 25 قرشا .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية، على نفس اسعار الاسبوع الماضي، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.