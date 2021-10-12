اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 12-10-2021

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن
محمد مجدي 8:56 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 8:56 ص, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 12-10-2021 ، في شركات الدواجن الموجودة في السوق المحلية وذلك بعد ارتفاعات أمس الإثنين، كما تباينت أسعار البيع لدي شركات العناني والوادي والقاهرة للدواجن والفيروز ، مع احتمالية زيادة أسعار البيع خلال الأسبوع الجاري نتيجة عدم استقرار أسعار الأعلاف والتي تشهد زيادات غير مبررة مع بداية فصل الشتاء .

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.75 جنيه ، والوطنية 14.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 13.75 جنيه ، و الفيروز 13.75 جنيه ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه ، و الحرمين للدواجن 12 جنيها .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت شركة الوادي للدواجن على أسعار الكتاكيت البيضاء لديها اليوم في حركة البيع والشراء عند سعر 13.75 جنيه وذلك بعد ارتفاع أمس والذي بلغ 25 قرشا .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية، على نفس اسعار الاسبوع الماضي، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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