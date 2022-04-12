شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاثنين 12-4-2022 هدوءًا في حركة البيع و الشراء؛ وذلك نتيجة استقرار سعر البيع في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، حيث تراجعت الأسعار منذ يوم الخميس الماضي وما زالت مستمرة على تلك التراجعات، كما ارتفعت بما يقرب من 50 قرشًا في حركة البيع والشراء في شركات الدواجن العاملة بالسوق المحلية.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الشركات من 8 جنيهات لأقل سعر، و11.75 جنيه أعلى سعر، كما تراوح سعر بيع الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، وسعر الكتكوت الأبيض قطعان من 6 إلى 6.2 جنيه أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

العناني 11 جنيهًا

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه

كايرو ثري إيه 11 جنيهًا

نيوهوب إيجيبت للدواجن 11.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات

الاتحاد 10 جنيهات

الفيروز 8 جنيهات

الوطنية 10.75 جنيه

أمات 10.5 جنيه

الكيان 9 جنيهات

مكه المكرمة 10 جنيهات

البنا 9.2 جنيه

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 8.5 جنيه

المصرية الهولندية 9 جنيهات

ناسكو إيجيبت 9 جنيهات

صيصان مصر 9 جنيهات وجه بحري و 9.25 وجه قبلي

القصبي 11 جنيهًا

عاصم الخرصاوى 9 جنيهات

ستارفيد 10 جنيهات

نيوجين 10.25 جنيه

التسعين للاستثمار الداجني 9 جنيهات

رواد النيل 8 جنيهات

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي

تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء، في شركة الوادي للدواجن، وذلك على زيادات يوم الخميس الماضي بنحو 75 قرشًا ليصبح سعر البيع 11 جنيهًا بدلًا من 10.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

واصلت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد استقرارها، والذي يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، وذلك في شركات الدواجن الكبرى العاملة بالسوق المحلية، بينما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد لدى الأهالي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.