أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 4-5-2021

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 4-5-2021، في الأسواق المحلية، ما بين ثبات في سعر البيع، وتراجع 50 قرشا، وزيادة تراوحت من 25 قرشا إلي 1 جنيه، وذلك خلال تعاملات اليوم في شركات الدواجن الكبري، حسب تأكيدات أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلية بالعباسية.

وقال محمد، إن أسعار الكتاكيت في شركة العناني شهدت زيادة بنحو 1 جنيه، والمراعي بزيادة 50 قرشا، والقاهرة بنحو 25 قرشا، بينما سعر البيع لدي شركتي الوطنية والإسكندرية ثابت، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وأضاف محمد، أن شركة الوادي شهدت تراجعا في سعر بيع الكتكوت الأبيض بنحو 50 قرشا، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وشركة المراعي 4 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه، وشركة القاهرة 4 جنيهات بدلا من 3.75 جنيه.

بينما أسعار بيع الكتاكيت البيضاء ثابتة لدي شركة الإسكندرية للدواجن بسعر 5.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 6 جنيهات.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء لدي شركة الوادي للدواجن اليوم الثلاثاء تراجع بنحو 50 قرشا ليصبح سعر البيع 4.5 جنيه، بدلا من 5 جنيهات .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات.

وشهدت الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.