اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 29-3-2022

هدوء في اسعار الكتاكيت في الشركات و ارتفاع في شركة القاهرة للدواجن
محمد مجدي 1:23 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 1:23 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في الأسواق المحلية، على معدلات البيع يوم الأحد الماضي في شركات الدواجن الكبري، ما عدا شركة القاهرة للدواجن والتي قفزت بنحو 75 قرشَا في سعر البيع اليوم، على الرغم من استقرار باقي شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 13.5 جنيه

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القاهرة للدواجن 11.25 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

كايرو ثري إيه 12.5 جنيه

نيوهوب إيجبت للدواجن 13.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 10.5 جنيه

الاتحاد 11 جنيها

الوطنية 13.75 جنيه

الفيروز 11 جنيها

أمات 12 جنيها

الكيان 11.5 جنيه

البنا 11.2 جنيه

مكة المكرمة 11 جنيها

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 10 جنيهات

القصبي 12 جنيها

ستارفيد 12 جنيهًا

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صيصان مصر 10 جنيهات

نيوجين 11.25 جنيه

المصرية الهولندية 9.5 جنيه

عاصم الخرصاوي 9 جنيهات

ناسكو إيجيبت 10 جنيهات

رواد النيل 9.5 جنيه

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء بشركة الوادي، اليوم الثلاثاء بعد تراجع اول أمس الأحد بواقع 75 قرشاً ، على سعر البيع يوم السبت الماضي ، والذي بلغ 11.75 جنيه، ليصل سعر البيع اليوم في شركة الوادي الي 11.25 جنيه

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في شركات الدواجن الكبرى، اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، على سعر البيع الأسبوع الماضي، والذي يتراوح من 3 إلى 4 جنيه وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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