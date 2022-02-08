ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 8-2-2022 بشكل غير مسبوق في عدد 23 شركة دواجن كبري عاملة في السوق المحلية في قطاع الثروة الداجنة، وتراوحت الزيادات بين 25 قرشا إلي 4 جنيهات دفعة واحدة، في حين مازالت شركة ناسكو إيجيبت مستقرة عند سعر بيع 7.75 جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، وهي تعتبر أقل سعر بيع في حين أعلي سعر بيع هي شركة الوطنية بـ 14 جنيهًا .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 12 جنيهًا بدلا من 10.75 جنيه.

القاهرة للدواجن 10.25 جنيه بدلا من 9.5 جنيه.

كايرو ثري ايه 11.5 جنيه بدلا من 10.75 جنيه.

نيوهوب إيجبت للدواجن 13.5 جنيه بدلا من 12.5 جنيه.

الحمد للأعلاف والدواجن 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه.

الاتحاد 10 جنيهات بدلا من 9.25 جنيه.

الفيروز 11.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه.

الوطنية 14 جنيهًا بدلا من 12.75 جنيه.

أمات 11 جنيهًا بدلا من 9.5 جنيه.

الكيان 12 جنيهًا بدلا من 8 جنيهات.

البنا 11.2 جنيه بدلا من 9.2 جنيه.

مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

رواد النيل 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

الحرمين 10.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه.

طنبول 10.3 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

القصبي 11 جنيهَا بدلا من 10 جنيهات.

ستارفيد 11.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

صيصان مصر 11 جنيهًا بدلا من 9 جنيهات.

نيوجين 11.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه.

المصرية الهولندية 11 جنيهًا بدلا من 8.25 جنيه.

عاصم الخرصاوي 9.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الثلاثاء بنحو 1 جنيه دفعة واحدة ليصل السعر إلي 11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات، وذلك سعر البيع يومي الأحد والإثنين الماضيين.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد مستقرة في شركات الدواجن الكبرى اليوم الثلاثاء بالأسواق المحلية، وتراوح سعر البيع من 2 إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 و4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين جنيه إلى جنيهين، بدلا من 2 إلى 3.5 جنيه.