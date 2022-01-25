شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 25-1-2022 استقرارا في السوق المحلية ، وذلك مقارنة بأسعار أول أمس الأحد والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار من 25 قرشا إلي 2 جنيه دفعة واحدة في عدد 10 شركات دواجن كبري ، وتراجعت في شركتين بواقع 25 و50 قرشَا ، بينما استقرت أسعار البيع في عدد 8 شركات أخري من بينها شركة الوادي للدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

عاصم الخرصاوي 7.5 جنيه.

ستارفيد 9 جنيهات.

مكة المكرمة 9 جنيهات.

العناني 10.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

الفيروز 8.25 جنيه.

نيوجين 9.5 جنيه.

المصرية الهولندية 7.5 جنيه.

القصبي 8.75 جنيه.

رواد النيل 7.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 9 جنيهات.

طنبول 7 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

الوطنية 11.25 جنيه.

الكيان 8 جنيهات.

أمات 8.5 جنيه.

الحرمين 7 جنيهات والكتاكيت الساسو 6.5 جنيه.

صيصان مصر 7.5 جنيه وجه بحري و7.75 جنيه وجه قبلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الثلاثاء استقرارا على معدلات بيع يوم الأربعاء الماضي والتي ارتفعت بنحو جنيه دفعة واحدة بعد استقرار دام أكثر من أسبوعين ليصل سعر بيع الكتكوت إلى 9 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبرى اليوم على استقرارها ، وتراوح سعر البيع من 2 إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 و4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين جنيه إلي جنيهين، بدلا من 2 إلى 3.5 جنيه.