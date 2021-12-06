تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الإثنين 6-12-2021، في استقرارها بالشركات الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، على معدلات نفس معدلات البيع ليوم الخميس الماضي، التي قفزت خلالها أسعار عدد من شركات الدواجن العاملة في سوق الكتاكيت، منها العناني، والوادي، ونيوهوب إيجيبت، والقاهرة للدواجن، والحمد، والكيان، ورواد النيل، ونيوجين، بينما تراجعت أسعار كل من الفيروز، ومكة المكرمة، مع ثبات أسعار باقي شركات الدواجن المنتِجة للكتاكيت.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10.25 جنيه.

القاهرة للدواجن 10 جنيهات.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات.

الفيروز 9.25 جنيه.

الوطنية 10.75 جنيه.

الكيان 10 جنيهات.

مكه المكرمة 9 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.

ستارفيد 10.5 جنيه.

نيوجين 9 جنيهات.

المصرية الهولندية 8.5 جنيه.

رواد النيل 8.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي، اليوم الإثنين على نفس زيادة أمس بنحو 50 قرشًا في الكتكوت الواحد، حيث بلغ 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري اليوم الإثنين على معدلات البيع نفسها نهاية الأسبوع الماضي، وسعر البيع من 2.75 جنيه إلى 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.