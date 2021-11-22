شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 22-11-2021 استقرارا في حركة تعاملات السوق المحلية، وذلك على نفس أسعار بيع أمس الأحد في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.

القاهرة للدواجن 7.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

الفيروز 9 جنيهات.

الوطنية 10.75 جنيه.

أمات 9 جنيهات.

الكيان 12 جنيهًا.

مكه المكرمة 9 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.

ستارفيد 11.5 جنيه.

نيوجين 9.5 جنيه.

المصرية الهولندية 8 جنيهات.

رواد النيل 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الإثنين استقرارا وثباتا في سعر البيع والذي يبلغ 8.75 جنيه

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم اليوم الإثنين في استقرارها لدى الشركات، حيث يتراوح سعر البيع من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.