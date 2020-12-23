أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 23-12-2020

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الأربعاء 23-12-2020 ، في حركة البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع ارتفاع في سعر كتاكيت الأهالي نتيجة تخوف المستهلكين من فيروس كورونا، والذي ما زال منتشرًا في مصر، الأمر الذي أدى إلى هدوء واستقرار في أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم، وفقًا لتأكيد أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء ، في الشركات الكبرى كالتالي: شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وتستمر أسعار شركة الوادي، اليوم على نفس تعاملات بداية الأسبوع والتي شهدت استقرارا، والتي حيث يبلغ سعر الكتكوت 8.5 جنيه بدلًا من 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، اليوم، في حركة البيع والشراء، وذلك على نفس أسعار يوم الإثنين الماضي، وهي 12.25 جنيه للفرخ الواحد، بينما تصل إلى 13 جنيه بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية.