اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 1-12-2021

استقرار في حركة أسعار الكتاكيت اليوم
محمد مجدي 9:51 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 9:51 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 1-12-2021 في الشركات الكبري العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، على نفس حركة البيع والشراء في الأسواق يوم الإثنين الماضي والتي شهدت ارتفاع في عدد 7 شركات وهي القاهرة للدواجن، والحمد، والفيروز، والوطنية، ورواد النيل، ونيوجين، والمصرية الهولندية، وناسكو إيجيبت، لتستقر أسعار الكتاكيت في جميع شركات الكتاكيت .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.
القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.
نيوهوب إيجيبت 11 جنيهًا.
الحمد للأعلاف والدواجن 8.75 جنيه.
الفيروز 9.5 جنيه.
الوطنية 10.75 جنيه.
الكيان 8.5 جنيه.
مكه المكرمة 10 جنيهات.
ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.
ستارفيد 10.5 جنيه.
نيوجين 8.75 جنيه.
المصرية الهولندية 8.5 جنيه.
رواد النيل 8 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الأربعاء على حركة البيع يوم الجمعة الماضي، والتي قفزت 25 قرشًا في الكتكوت الواحد حيث بلغ 8.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه، وهو سعر الأربعاء الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري أيضا اليوم الأربعاء، على نفس معدلات البيع نهاية الأسبوع الماضي، وسعر البيع من 2.75 جنيه إلي 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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