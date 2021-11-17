تراجعت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 17-11-2021 في كبرى الشركات المنتجة والعاملة في الثروة الداجنة ، وذلك في شركات الوطنية بنحو 25 قرشَا ، والمصرية الهولندية ، ومكة المكرمة ، وأمات ، والحمد للأعلاف والدواجن بواقع جنيه واحد ، ونيوجين 1.25 جنيه ، مع استقرار باقي الشركات على نفس أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.

القاهرة للدواجن 9.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 12 جنيها.

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

الفيروز 9.5 جنيه.

الوطنية 11.75 جنيه بدلا من 12 جنيهًا.

أمات 9 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.

الكيان 12 جنيها.

مكه المكرمة 9 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.

ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.

ستارفيد 11.5 جنيه.

نيوجين 8.5 جنيه بدلا من 9.75 جنيه.

المصرية الهولندية 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

رواد النيل 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء بشركة الوادي وذلك عند سعر 10 جنيهات بعد التراجع الذي حدث يوم الإثنين بنحو 1.5 جنيه وذلك بعد استقرار السعر لمدة 5 أيام.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء لدى الشركات من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 2.5 جنيه إلي 3.5 جنيه.