أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 3-2-2021

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأربعاء 3-12-2021، في حركة البيع والشراء، خلال تعاملات اليوم في أسواق الكتاكيت، ويأتي هذا اليوم الثاني على التوالي بعد حركة ارتفاع في أسعار بعض الشركات ما بين 25 إلى 75 قرشا، مع استقرار الشركات الأخرى، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء، في الشركات الكبرى استقرار في حركة البيع والشراء، وذلك على أسعار أمس الاثنين.

والتي جاءت كالتالي، شركة الوطنية 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، شركة العناني بسعر 6.5 جنيه، مصر العربية 6.5 جنيه، شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم، لدى شركة الوادى للدواجن استقرار في سعر البيع عند 6 جنيهات، وذلك على نفس أسعار أمس الإثنين والتي ارتفعت بنحو 75 قرشا.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في سعر البيع اليوم الاربعاء ، لتصبح 10.75 بدلا من 9.75 جنيه، وذلك على نفس أسعار أمس والتي ارتفعت بواقع 1 جنيه.

بينما وصل سعر بيع الكتاكيت عمر يوم واحد لدى الأهالى إلى 9.5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات بزيادة 1.5 جنيه في الأسواق الشعبية، وذلك بنفس معدلات أمس الثلاثاء ، مع وجود زيادة من المستهلكين على شراء الكتاكيت عمر يوم.