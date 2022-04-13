أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 13-4-2022

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاربعاء 13-4-2022 في السوق المحلية ، مع وجود ارتفاعات وانخفاضات وثبات في اسعار الكتاكيت في شركات الدواجن الكبري العاملة في الثروة الداجنة ، حيث شهدت عدد من الشركات زيادات تراوحت من 25 قرشَا إلي 100 قرشَا دفعة واحدة ، كما انخفضت شركات اخري في سعر البيع بنحو 75 قرشَا .

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض في الشركات بنحو 50 قرشَا لأقل سعر حيث بلغ 8.5 جنيه ، مع زيادة أيضَا في أعلي سعر بنحو 50 قرشَا ليصبح سعر الكتكوت الابيض في الشركات اعلي سعر بـ 12.25 جنيه .

بينما استقر سعر بيع الكتكوت الساسو بين 2.75 اقل سعر و3.25 جنيه لأعلي سعر ، بينما قفز بنحو 50 قرشَا في سعر الكتكوت الأبيض قطعان ليتراوح من 6.5 إلي 6.7 جنيه .

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

العناني 12 جنيه بدلا من 11 جنيه

القاهرة للدواجن 9.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

كايرو ثري إيه 10 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

نيوهوب إيجيبت للدواجن 12.25 جنيه بدلا من 11.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 9.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

الاتحاد 10 جنيهات

الفيروز 9 جنيه بدلا من 8 جنيهات

الوطنية 11.75 جنيه بدلا من 10.75 جنيه

أمات 11 جنيه بدلا من 10.5 جنيه

الكيان 9 جنيهات

مكه المكرمة 11 جنيه بدلا من 10 جنيهات

البنا 9.7 جنيه بدلا من 9.2 جنيه

الحرمين 9.5 جنيه

طنبول 9.75 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

المصرية الهولندية 9 جنيهات

ناسكو إيجيبت 9 جنيهات

صيصان مصر 9 جنيهات وجه بحري و 9.25 وجه قبلي

القصبي 11 جنيهًا

عاصم الخرصاوى 8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

ستارفيد 10 جنيهات

نيوجين 10.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه

التسعين للاستثمار الداجني 9 جنيهات

رواد النيل 8.5 جنيه 8 جنيهات

أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي

قفزت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي ، اليوم الاربعاء بنحو 25 قرشَا ، وذلك بعد استقرار استمر نحو 4 ايام ، حيث بلغ سعر البيع 10.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

تستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في إستقرارها بالسوق المحلية اليوم الاربعاء، والذي يتراوح سعر الكتكوت عمر يوم من 5 إلى 6 جنيهات، وذلك في شركات الدواجن الكبرى العاملة بالسوق المحلية، بينما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد لدى الأهالي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.