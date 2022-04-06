شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 6-4-2022 ، هدوء في حركة البيع والشراء في شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية ، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض في الشركات أقل سعر 8 جنيهات و أعلى سعر بلغ 11.75 جنيه ، كما تراوح سعر بيع الكتكوت الساسو ما بين 2.75 جنيه الي 3.25 جنيه، و سعر الكتكوت الأبيض قطعان من 6 جنيهات إلى 6.2 جنيه اعلى سعر .
أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر
العناني 11 جنيه
القاهرة للدواجن 9 جنيهات
كايرو ثري ايه 11 جنيه
نيوهوب ايجيبت للدواجن 11.75 جنيه
الحمد للأعلاف و الدواجن 9 جنيهات
الاتحاد 10 جنيهات
الفيروز 8 جنيهات
الوطنية 10.75 جنيه
أمات 10.5 جنيه
الكيان 9 جنيهات
مكه المكرمة 10 جنيهات
البنا 9.2 جنيه
الحرمين 9.5 جنيه
طنبول 8.5 جنيه
المصريه الهولندية 9.5 جنيه
ناسكو ايجيبت 9 جنيهات
صيصان مصر 9 جنيهات وجه بحري و 9.25 وجه قبلي
القصبي 11 جنيه
عاصم الخرصاوى 9 جنيهات
ستارفيد 10 جنيهات
نيوجين 10.25 جنيه
التسعين للاستثمار الداجني 9 جنيهات
رواد النيل 8 جنيهات
أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي
بلغت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي للدواجن 10.25 جنيه ، و بذلك يصبح سعر الوادي للدواجن هو متوسط سعر البيع اليوم بين شركات الدواجن الكبري .
أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد
تراوحت اسعار الكتاكيت عمر يوم واحد ما بين 5 الي 6 جنيهات وذلك في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، بينما يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد لدي الأهالي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.