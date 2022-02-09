اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 9-2-2022

هدوء حذر في اسعار الكتاكيت البيضاء
محمد مجدي 7:15 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22 7:15 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاربعاء 9-2-2022 ، بعد الإرتفاعات التي شهدتها الاسواق أمس في 23 شركة دواجن كبري عاملة في السوق المحلية في قطاع الثروة الداجنة، وتراوحت الزيادات بين 25 قرشا إلي 4 جنيهات دفعة واحدة، في حين مازالت شركة ناسكو إيجيبت مستقرة عند سعر بيع 7.75 جنيه منذ بداية الأسبوع الجاري، وهي تعتبر أقل سعر بيع في حين أعلي سعر بيع هي شركة الوطنية بـ 14 جنيهًا .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 12 جنيهًا.
القاهرة للدواجن 10.25 جنيه.
كايرو ثري ايه 11.5 جنيه.
نيوهوب إيجبت للدواجن 13.5 جنيه.
الحمد للأعلاف والدواجن 10.75 جنيه.
الاتحاد 10 جنيهات.
الفيروز 11.5 جنيه.
الوطنية 14 جنيهًا.
أمات 11 جنيهًا.
الكيان 12 جنيهًا.
البنا 11.2 جنيه.
مكة المكرمة 10 جنيهات.
رواد النيل 10 جنيهات.
الحرمين 10.5 جنيه.
طنبول 10.3 جنيه.
القصبي 11 جنيهَا.
ستارفيد 11.5 جنيه.
صيصان مصر 11 جنيهًا.
نيوجين 11.5 جنيه.
المصرية الهولندية 11 جنيهًا.
عاصم الخرصاوي 9.5 جنيه.
ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الاربعاء على سعر البيع لديها والذي بلغ 11 جنيها، حيث ارتفع أمس الثلاثاء بنحو 1 جنيه دفعة واحدة على سعر بيع الاحد الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد مستقرة في شركات الدواجن الكبرى اليوم الاربعاء بالأسواق المحلية، وتراوح سعر البيع من 2 إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 و4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين جنيه إلى جنيهين، بدلا من 2 إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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