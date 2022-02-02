شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 2-2-2022 استقراراً في الأسواق، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي طالت عددا من الشركات أمس الثلاثاء، والتي كانت من 25 قرشًا إلى 2 جنيه دفعة واحدة، وذلك في عدد كبير من شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية، وذلك نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت البيضاء، خاصة مع هدوء في الطلب على شراء الكتاكيت عمر يوم واحد، و التي ما زالت مستقرة أسعار بيعها في الأسواق.

وارتفعت امس أسعار بيع 13 شركة دواجن كبرى عامله في السوق المحلية، مع هدوء في سعر بيع 10 شركات أخرى، وذلك مع احتمالية زيادة أسعار تلك الشركات خلال اليومين المقبلين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه .

كايرو ثري ايه 10 جنيهات.

نيوهوب ايجبت للدواجن 12.25 جنيه.

الحمد للاعلاف والدواجن 8.5 جنيه.

الاتحاد 8.75 جنيه.

الفيروز 8.25 جنيه.

الوطنية 12.5 جنيه.

امات 8.5 جنيه.

الكيان 8 جنيهات.

البنا 8 جنيهات.

مكة المكرمة 8 جنيهات.

الحرمين 7 جنيهات.

طنبول 7 جنيهات.

القصبي 9 جنيهات.

ستارفيد 9 جنيهات.

صيصان مصر 7.5 جنيه.

نيوجين 9.5 جنيه.

المصرية الهولندية 7 جنيهات.

رواد النيل 7 جنيهات.

عاصم الخرصاوي 8 جنيهات.

ناسكو ايجيبت 7.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الأربعاء على ارتفاع امس بنحو 25 قرشًا وذلك على سعر بيع السبت الماضي، والذي كان يبلغ 9 جنيهات ليصبح 9.25 جنيه، مع احتمالية استمرار السعر حتي نهاية الاسبوع الحالي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار الكتاكيت، عمر يوم في شركات الدواجن الكبرى اليوم الاربعاء على استقرارها، وتراوح سعر البيع من 2 إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 و4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين جنيه إلى جنيهين، بدلا من 2 إلى 3.5 جنيه.