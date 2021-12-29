اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 29-12-2021

استقرار أسعار الكتاكيت
محمد مجدي 6:40 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 6:40 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأربعاء 29-12-2021، في مختلف شركات الدواجن الكبرى العاملة في السوق المحلية، وذلك على نفس أسعار يوم امس الثلاثاء ، وشهدت الزيادات من 30 قرشَا إلي 1.5 جنيه في الكتكوت الواحد، مع ثبات نحو 6 شركات وهي ناسكو إيجيبت، مكة المكرمة، رواد النيل، الوطنية، ستارفيد، الكيان، بينما ارتفعت أسعار كل من الوادي للدواجن.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.

نيوهوب إيجيبت 10.5 جنيه.

الحمد للأعلاف والدواجن 7.5 جنيه.

الفيروز 7.5 جنيه.

نيوجين 8 جنيهات.

المصرية الهولندية 5.5 جنيه.

القاهرة للدواجن 7.25 جنيه.

ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

مكة المكرمة 7 جنيهات.

رواد النيل 6.5 جنيه.

الوطنية 9.75 جنيه .

ستارفيد 9 جنيهات .

الكيان 7 جنيهات .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الأربعاء على أسعار أمس، التي شهدت زيادة بقيمة 25 قرشَا على سعر البيع الخميس الماضي، وبلغ سعر الكتكوت في شركة الوادي 7.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبرى اليوم الأربعاء على معدلات البيع يوم الخميس الماضي، نتيجة هدوء المبيعات وركود الأسواق.

وتراوح سعر البيع من 2 جنيه إلى 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه و 4.5 جنيه في الكتكوت، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ما بين 1 جنيه الي 2 جنيه، بدلا من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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