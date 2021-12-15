اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 15-12-2021

استقرار اسعار الكتاكيت اليوم
محمد مجدي 11:21 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21 11:21 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 15-12-2021 استقرار في الاسواق المحلية وذلك بعد الانخفاض و الارتفاع في أسعار عدد من الشركات الكبري امس الثلاثاء ، و مازالت اسعار شركات الحمد للاعلاف والدواجن ، و مكة المكرمة ، و الكيان ، العناني ، و القاهرة للدواجن ، و الوادي ، و نيوهوب ايجيبت ، و نيوجين ، و المصرية الهولندية ، و رواد النيل ، و الفيروز ، و الوطنية ، و ستارفيد مستقرة في حركة البيع والشراء .

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 11-12-2021

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.
مكه المكرمة 8 جنيهات.
الكيان 8.5 جنيه.
الفيروز 8.5 جنيه.
الوطنية 11.5 جنيه.
ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.
ستارفيد 10.5 جنيه.
نيوجين 8.5 جنيه.
المصرية الهولندية 8 جنيهات.
رواد النيل 7.25 جنيه.
العناني 10 جنيهات.
القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.
نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 12-12-2021 في مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تشهد أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الاربعاء على نفس أسعار يوم السبت في الأسبوع الماضي ، حيث بلغ 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه، وذلك رغم انخفاض سعر البيع لدي العديد من أغلب شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري اليوم الاربعاء على معدلات البيع نفسها نهاية الأسبوع الماضي، وسعر البيع من 2.75 جنيه إلى 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 11-12-2021 فى مصر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الجمارك توافق على مقترح مستخلصي الإسكندرية بتسهيل سحب عينات رسائل المجمدات بالمنافذ

السيد فؤاد 10:05 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

الجمارك تمنح أولوية المعاملة الجمركية لرسائل الحيوانات الحية

السيد فؤاد 8:24 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

التضخم في بريطانيا يقفز 5% إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

أيمن عزام 7:59 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-12-2021.. وثبات عيار 21

عمر سالم 6:27 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

ارتفاع الصادرات المصرية للولايات المتحدة إلى 1.815 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2021 (جراف)

سمر السيد 6:04 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

تعرف على السلع والخدمات المعفاة في تعديلات «القيمة المضافة»

منى عبدالباري 4:22 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21