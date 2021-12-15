شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 15-12-2021 استقرار في الاسواق المحلية وذلك بعد الانخفاض و الارتفاع في أسعار عدد من الشركات الكبري امس الثلاثاء ، و مازالت اسعار شركات الحمد للاعلاف والدواجن ، و مكة المكرمة ، و الكيان ، العناني ، و القاهرة للدواجن ، و الوادي ، و نيوهوب ايجيبت ، و نيوجين ، و المصرية الهولندية ، و رواد النيل ، و الفيروز ، و الوطنية ، و ستارفيد مستقرة في حركة البيع والشراء .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

مكه المكرمة 8 جنيهات.

الكيان 8.5 جنيه.

الفيروز 8.5 جنيه.

الوطنية 11.5 جنيه.

ناسكو إيجيبت 7.75 جنيه.

ستارفيد 10.5 جنيه.

نيوجين 8.5 جنيه.

المصرية الهولندية 8 جنيهات.

رواد النيل 7.25 جنيه.

العناني 10 جنيهات.

القاهرة للدواجن 8.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تشهد أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الاربعاء على نفس أسعار يوم السبت في الأسبوع الماضي ، حيث بلغ 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه، وذلك رغم انخفاض سعر البيع لدي العديد من أغلب شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تستمر أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري اليوم الاربعاء على معدلات البيع نفسها نهاية الأسبوع الماضي، وسعر البيع من 2.75 جنيه إلى 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.