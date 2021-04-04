اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 4-4-2021

انخفاض سعر شركة القاهرة 50 قرشاً
محمد مجدي 10:33 م, الأحد, 4 أبريل 21 10:33 م, الأحد, 4 أبريل 21

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شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد 4-4-2021 ، استقرار في حركة البيع والشراء لدي اغلب شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة في السوق المحلية، ماعدا شركة القاهرة والتي تراجعت بنحو 50 قرشا عن اسعار بيع يوم الخميس الماضي وذلك وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

سعر الكتكوت في شركة الإسكندرية 9.5 جنيه، وشركة المراعي 8.75 جنيه، وشركة القاهرة بسعر 10.5 جنيه بدلا من 11 جنيه ، وشركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي 2 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاحد، في شركة الوادي للدواجن، وذلك على نفس أسعار بداية الأسبوع الحالي، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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