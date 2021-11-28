اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 28-11-2021

استقرار في اسعار الكتاكيت اليوم على نفس معدلات البيع يوم الجمعة
محمد مجدي 12:45 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 12:45 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد 28-11-2021 في استقرارها في شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية،بعد الارتفاعات التي حدثت يوم الجمعة الماضية في شركات الدواجن ،حيث تراوحت تلك الزيادات ما بين 25 قرشَا إلى 50 و 75 قرشَا و 1 جنيه في الكتكوت الواحد ، بعد مرور أسبوع مليء بالتقلبات السعرية ما بين ارتفاع و انخفاض في سعر البيع لدى شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 10 جنيهات.
القاهرة للدواجن 8 جنيهات.
نيوهوب إيجيبت 11 جنيهًا.
الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.
الفيروز 8.75 جنيه.
الوطنية 10.5 جنيه.
أمات 9 جنيهات.
الكيان 8.5 جنيه.
مكه المكرمة 10 جنيهات.
ناسكو إيجيبت 8.5 جنيه.
ستارفيد 10.5 جنيه.
نيوجين 8.25 جنيه.
المصرية الهولندية 8 جنيهات.
رواد النيل 7 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي اليوم الاحد على حركة البيع يوم الجمعة الماضية والتي قفزت 25 قرشًا في الكتكوت الواحد حيث بلغ 8.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه ، وهو سعر الاربعاء الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركات الدواجن الكبري أيضا اليوم الاحد على نفس معدلات البيع يوم الخميس الماضي .

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حيث يتراوح حاليا سعر البيع من 2.75 جنيه إلي 4.25 جنيه في الكتكوت الواحد، وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية ثابت من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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