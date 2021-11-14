اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 14-11-2021

استقرار اسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق
محمد مجدي 9:17 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 9:17 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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تستمر اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 14-11-2021 في استقرارها بأغلب الشركات الكبرى العاملة في إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية، وذلك بعد تراجع أسعار البيع اول أمس الجمعة، حيث انخفضت أسعارها من 25 قرشا إلى 50 قرشا في الكتكوت الواحد.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 12 جنيها.
القاهرة للدواجن 10.25 جنيه.
نيوهوب ايجيبت للدواجن 13.25 جنيه.
الحمد للأعلاف والدواجن 10.5 جنيه.
الفيروز 11.5 جنيه.
الوطنية 12.25 جنيه.
أمات 11.5 جنيه.
الكيان 12 جنيها.
مكه المكرمة 11.5 جنيه.
ناسكو ايجيبت 10.5 جنيه.
ستارفيد 12.75 جنيه.
نيوجين 10.75 جنيه.
المصرية الهولندية 11 جنيها.
رواد النيل 10.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي للدواجن على إستقرار سعرها وسط هدوء حذر بعد تراجع سعر البيع يوم الخميس الماضي والذي مازال مستمرا على نفس المستوى اليوم السبت وهو 11.5 جنيه للكتكوت الواحد.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الاحد لدى الشركات من 4 إلى 6.5 جنيه، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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