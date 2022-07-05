أسعار القمح محليا اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

استقرت أسعار القمح في السوق المصرية اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من يوليو في أعقاب الهبوط الذي سجلته جميع الأنواع بمقدار 100 جنيه لدى تجار الجملة في السوق المحلية.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

تقدم بوابة “المال نيوز” لمتابعيها آخر التغيرات التي تطرأ على اسعار القمح محليًا وعالميا، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

ثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما استقر سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلية.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، لتسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8200 جنيه للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 13 جنيهًا.

كانت الهيئة العاملة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد أعلنت أنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة، الأربعاء الماضي، أن الكمية المشتراه تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري.